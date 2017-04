Fondazione Sums: errore accelerare su Cassa di Risparmio

“Fondazione San Marino non ha condiviso l'accelerazione operata dal Socio Stato”. Lo scrive il suo Consiglio d'amministrazione ribadendo che, vista l'imminente chiusura del bilancio di Cassa di Risparmio, sarebbe stato forse più opportuno attendere la naturale scadenza del mandato dei vertici della banca. “Il pochissimo tempo concesso per assumere le più opportune determinazioni, la mancanza di condivisione nella scelta dei candidati, che pure sarebbe stata ragionevole per garantire la varietà di competenze”, prosegue la nota, hanno inizialmente suggerito a Fondazione di non dare corso alle nomine. Ma, nella prosecuzione del dialogo che si vorrebbe intraprendere con l’Eccellentissima Camera per rideterminare le quote di partecipazione in Cassa di Risparmio - garantendo alla Fondazione il pieno svolgimento della sua attività istituzionale, così come del resto l’Eccellentissima Camera ha confermato proprio nell’ultima Assemblea degli Azionisti - si è deciso di non rinunciare al diritto di proporre i propri candidati alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere, individuati in Filippo Francini, unico sammarinese nel Consiglio appena eletto, e Angelo Lazzari, nei quali, rimarca la nota, riponiamo la nostra piena fiducia. Dalla Fondazione il ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente, in particolare ad Alessandro Bianchini, Emanuele Prandoni Restelli Della Fratta e Lori Malipiero, per la competenza e la puntualità nell'adempimento del loro incarico, che hanno sempre svolto con dimostrazione di grande capacità e, conclude la nota, nell’esclusivo interesse di Cassa di Risparmio e del Paese



Sonia Tura