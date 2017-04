Carisp: si insedia il nuovo Cda, mentre le opposizioni annunciano battaglia

Domani Il Consiglio Grande e Generale dedicato alla questione banche

Si apre in tarda mattinata la riunione di insediamento e di valida costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio. Nella quale il Presidente Nicola Romito verosimilmente presenterà le dimissioni che verranno accettate. Si apriranno così le ipotesi per la sua sostituzione, che spetta nei 10 giorni successivi all'assemblea dei soci. Il nuovo presidente verrà scelto tra i tre membri tecnici del Cda indicati dal Governo azionista di maggioranza, ovvero Luigi Borri, Giuliana Michela Cartanese e Massimo Cotella. Intanto l' opposizione non sta a guardare:

Pdcs, Psd e Ps invitano ad serata pubblica, dal titolo “Verità, Consapevolezza e responsabilità… quello che manca all’azione del Governo e della maggioranza “, domani alle 21.00 nella sala Montelupo di Domagnano. Si parlerà, oltre che di Carisp, anche del Commissariamento di Asset Banca. Mentre MDSI e Rete chiedono al Governo che il sostituto di Romito sia delle opposizioni e dicono basta a deleghe in bianco