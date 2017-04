Riunione di ordinaria amministrazione del Congresso

Renzi e Celli non hanno partecipato per impegni concomitanti

Riunito in mattinata il Congresso di Stato: una riunione - definita - di ordinaria amministrazione senza alcuna delibera o decisione di peso. Per impegni concomitanti non hanno partecipato ai lavori i Segretari di Stato agli Esteri Nicola Renzi e alle Finanze Simone Celli che domani mattina relazionerà in Consiglio sulla situazione della Cassa di Risparmio.



l.s.