Banche: Dc, Psd e Ps presentano al pubblico un dossier su cui "fare chiarezza"

Dc, Psd e Ps chiedono chiarezza sulle questioni legate alle banche e lo fanno presentando a Domagnano un dossier nel quale viene ricostruita una serie di rapporti tra istituzioni, soggetti privati e banche sammarinesi. Un testo, consegnato ai Capitani Reggenti e a tutti i consiglieri, che mette in risalto, secondo i tre partiti, dei legami sui quali Governo e maggioranza dovranno fare luce. Per questo, il Pdcs in giornata aveva chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta specifica.



Durante la serata, le tre forze politiche hanno ribadito le rispettive critiche all'esecutivo e ad Adesso.sm sulla gestione delle ultime vicende connesse al sistema bancario. Tra tutte, Carisp. “Il nuovo Governo – spiega Gian Carlo Venturini (Dc) - va avanti a testa bassa senza neanche chiedere un confronto e un mandato per procedere”. Questo, prosegue, “crea solo preoccupazione e tensione nella cittadinanza”. Sulla stessa lunghezza d'onda, Andrea Belluzzi (Psd), per il quale è necessario avere una “maggiore condivisione delle informazioni e dei percorsi che si vogliono attuare per consolidare le nostre risorse, in primis la Cassa di Riparmio. Sono posti di lavoro e parti fondamentali della nostra economia”. Alessandro Mancini (Ps) parla dell'assenza di un progetto di sviluppo sul sistema bancario e finanziario.



mt