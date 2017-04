Carisp: la maggioranza fa il punto sul dibattito



Giovedì 27 aprile, ore 21 serata pubblica "Porte aperte": il Governo risponde alle domande dei cittadini

Subito alcune considerazioni sul caso Romito, “indagato ma non ancora rinviato a giudizio per fatti molto meno gravi – precisano i rappresentanti di Ssd, Rf e Civico 10 – di quelli che hanno interessato altri esponenti del mondo bancario”. “Le dimissioni rassegnate dallo stesso Romito – aggiungono – sono un elemento distintivo della buona fede della maggioranza”. Rigettano inoltre ogni teoria del complotto e al contempo lanciano un appello alla tranquillità sia dei dipendenti Carisp, sia dei correntisti. “Da parte nostra – assicurano – c'è solo la volontà di rilanciare l'istituto e le nomine che abbiamo fatto vanno in questa direzione. E' la prima volta – rimarcano – che si supera la logica spartitoria tra i partiti”. Si passa poi ai dati concreti: “Non c'era bisogno – rilevano - che fosse il Fondo Monetario a dirci che la gestione di Cassa era inadeguata, bastava dare una occhiata ai numeri: dal bilancio 2009 al 2015 registrata una perdita di 544 milioni di euro; mentre dal progetto di bilancio 2016, pre-AQR, risulta già un passivo di 15 milioni”. La maggioranza infine apre al dialogo e richiama ad una nuova serata pubblica “Porte aperte”, in programma giovedì 27 aprile alle 21 alla sala Montelupo di Domagnano con il Governo pronto a rispondere alle domande dei cittadini.



sp