Carisp: il ringraziamento di Celli a Romito e gli auguri al nuovo Cda

"Nelle prossime settimane il progetto di sviluppo del settore bancario verrà presentato ufficialmente dal Governo"

A conclusione del dibattito consiliare su Cassa di Risparmio, il Segretario di Stato per le Finanze Simone Celli, con una nota, ringrazia - anche e nome del Governo - Nicola Romito “per la sensibilità dimostrata in questa delicata fase istituzionale”, rassegnando le dimissioni dalla presidenza del nuovo Cda di Cassa. Dimissioni – ribadisce Celli – come atto non dovuto, in quanto le proposte di modifica dello statuto non sono ancora entrate in vigore, ma che ne confermano al contempo l'elevato spessore morale e professionale. Celli augura infine buon lavoro al nuovo Cda, “affinché – scrive – possa intraprendere da subito il percorso di risanamento, riorganizzazione e rilancio di Carisp, riportandola ad essere pilastro del progetto sviluppo del settore bancario che nelle prossime settimane – conclude - verrà presentato ufficialmente dal Governo”.