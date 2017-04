Consiglio: in prima lettura "Mobilità sostenibile", le modifiche al 199ter e l'obbligo di soccorso di animali in caso di incidente

Al via il dibattito sulle linee di indirizzo per il nuovo PRG: "Novità assoluta - ha dichiarato il Segretario Michelotti - nel deprimente panorama urbanistico della nostra Repubblica”

Esaurito il dibattito su Cassa di Risparmio, con l'approvazione dell'ordine del giorno della maggioranza, il Consiglio, alle 14 ha ripreso i lavori della sessione di Aprile



In avvio di seduta sono state effettuate alcune nomine e sostituzioni. Massimo Andrea Ugolini subentra a Gian Carlo Venturini, quale membro della commissione consiliare per gli Affari di Giustizia. Venturini, che si è dimesso dopo aver assunto l'incarico di segretario del Pdcs, era il presidente della Commissione che quindi dovrà essere nuovamente eletto nella prima riunione utile.

Il Consiglio ha poi esaminato tre progetti di legge in prima lettura. Il primo riguarda la mobilità sostenibile. Per i veicoli a basso impatto ambientale prevista una riduzione dal 20 al 50% dell'imposta sulle importazioni. Altro aspetto del provvedimento, l'adeguamento del parco macchine pubblico in senso ecosostenibile. Durante il dibattito registrata una ampia condivisione anche da parte delle opposizioni. Esaminate poi le modifiche dell'articolo 199ter del codice penale. La nuova formulazione del reato di “possesso di beni proventi di misfatto” va a sostituire la precedente versione che è stata giudicata incostituzionale dal Collegio dei Garanti. Terzo progetto in prima lettura, quello – di iniziativa popolare - che introduce, nel codice della strada, l'obbligo di soccorso per gli animali in caso di incidente. Preannunciato ampio sostegno da gran parte dell'aula. Tutti e tre i progetti di legge passeranno in commissione per poi tornare in Consiglio per l'approvazione definitiva. E' poi iniziato il dibattito sulle linee di indirizzo per l'elaborazione del nuovo piano regolatore generale. Linee che sono state illustrate dal Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti che ha parlato di “novità assoluta nel deprimente panorama urbanistico della nostra Repubblica”. Il gruppo incaricato per la predisposizione del Prg è composto dalla Stefano Boeri architetti srl per la pianificazione urbana, dalla “Mobility in chain srl” per la mobilità e dalla “Nqa srl” per la valutazione ambientale strategica”. La seduta è stata sospesa alle 19.30 e riprende in serata. Poi è prevista una convocazione anche per domani, ininterrottamente, dalle 9 alle 16. In agenda l'approvazione finale dell'ordinamento penitenziario ed anche le modifiche al finanziamento dei partiti e dei movimenti, oltre ad alcune istanze, la ratifica di alcuni decreti e un odg presentato da Davide Forcellini di Rete, che mira alla classificazione sismica degli edifici.



l.s.