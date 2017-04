Marino Grandoni annuncia querela alla Dc

Secondo un comunicato affidato ad un giornale online locale, l'imprenditore Marino Grandoni pronto a sporgere querela per “le fantasiose notizie diffuse in più occasioni dai consiglieri della Democrazia Cristiana – scrive - in ordine alle vicende bancarie recenti”, notizie che – aggiunge - “per quanto riguarda fatti o circostanze attribuite al sottoscritto, sono prive di ogni fondamento, frutto di astio nei miei confronti e di logiche complottistiche che non fanno onore ad un partito come la Democrazia Cristiana ricco di storia e di tradizione e sono sintomatiche del degrado dell’attuale classe dirigente del partito. Comunico – conclude Grandoni - di aver incaricato i miei legali di sporgere querele e diffido chiunque dal divulgare le false informazioni contenute nei documenti elaborati da questi soggetti”.