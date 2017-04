L'Aula si confronta sugli indirizzi del nuovo Prg

La visione strategica del nuovo Prg è quella di un microcosmo della biodiversità. Si fonderà, anticipa il Segretario al territorio, su 9 pilastri: complementarietà tra poli urbani e Castelli, potenziamento degli ecosistemi ambientali, messa in sicurezza del territorio, valorizzazione del ciclo dell'alimentazione, autonomia energetica, mobilità sostenibile, turismo diversificato, università e ricerca, industria.



Augusto Michelotti ripercorre la storia dell' Urbanistica a San Marino e il bilancio è assolutamente negativo. Nel caos e nella confusione, afferma, hanno prosperato i germi della speculazione spicciola e si sono fatti largo i poteri forti che sono diventati sempre più potenti in base alla commistione, ormai comprovata, tra affari e politica. Dopo 25 anni di questo martirio con 15 anni di ritardo dalla scadenza naturale del Prg, ricorda, finalmente si torna a parlare di urbanistica, quella vera, quella che progetta il paese e non conta solo le case.



Tutta l'opposizione si sofferma su quello che non c'è. Per la dc il progetto è carente sulle infrastrutture. Questo è un prg a consumo zero del territorio, afferma Cardelli, quando abbiamo migliaia di appartamenti sfitti e ci sono 1.200 cittadini che chiedono di poter costruire la prima casa su terreni agricoli di loro proprietà. Anche per il capogruppo socialista manca il modello di sviluppo del Paese che, insiste, va definito prima delle regole. Mancini torna anche sul nuovo testo unico che vede i socialisti molto critici. In questa fase, ripete, è come mettere un vestito nuovo a un morto. Rete riconosce la credibilità di Michelotti. Ha speso una vita per la difesa del territorio, ricorda Marianna Bucci, e ogni sua mossa sarà controllata. Il ripristino della legalità si può fare da subito, afferma, perchè sappiamo quali sono gli abusi. Ma anche il suo Movimento insiste sulla mancanza di indirizzi politici, mentre la maggioranza promuove proprio questo approccio. Qui si parla di prospettiva, sottolinea Morganti, e la direzione è quella dell'interesse collettivo. E' il progetto che l'uomo giusto al posto giusto sta portando avanti, insiste Tony Margiotta che punta il dito contro Cardelli. “Chiedere di poter costruire sui terreni agricoli è una delle affermazioni pù aberranti sentite finora”, e sulla viabilità ricorda:”ci sono 9 linee di autobus pubblici e si vendono 45 biglietti al giorno”.



L'obiettivo, replica Michelotti, è quello di progettare insieme, per questo ho voluto dare all'Aula indicazioni politiche precise su dove vuole andare il Paese. Qui, riassume, si confrontano due visioni diverse, fra chi pensa a un prg su dove quando e come costruire e su chi vuole disegnare il futuro. Le infrastrutture saranno la conseguenza del progetto che decideremo. E chiude con un appello “facciamo tutti insieme questo Prg”. L'opposizione contesta la totale assenza di indirizzi politici al termine del confronto. Arriva prima l'ordine del giorno della dc, che chiede di inserire un tecnico nominato da ciascuna forza politica nel gruppo Boeri e poi, l'ordine del giorno della maggioranza che approva la relazione di Michelotti e ne riassume le linee guida. Si apre il confronto e i due documenti verranno approvati al termine dei lavori.



Sonia Tura