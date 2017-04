Toni ancora alti su Carisp: botta e risposta tra maggioranza e opposizione

Ancora alta la tensione politica sui temi del sistema del credito e in particolare su Cassa di risparmio. Dopo il dibattito in consiglio grande e generale, ieri il botta e risposta tra maggioranza e opposizioni. Il primo, a denunciare una visione complottistica e non propositiva per bloccare l'azione di governo; le altre - se pur con sfumature diverse - a sottolineare la mancanza di trasparenza e l'assenza di comunicazione da parte dell'esecutivo.