Francia: voto blindato e stato di emergenza per il primo turno delle elezioni presidenziali

Seggi aperti in Francia per il primo turno delle presidenziali, alle 12 l'affluenza alle urne era al 28,54%, in lieve aumento rispetto al 2012 (28,29%). La consultazione avviene in un clima senza precedenti, con lo stato d'emergenza dopo l'assassinio di

un agente di polizia nel cuore di Parigi, i servizi segreti in allarme e i seggi considerati obiettivi 'vulnerabili'.

I quattro candidati all'Eliseo Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon e Jean-Luc Mélenchon arrivano in volata, anche se si ipotizza un ballottaggio Le Pen-Macron.