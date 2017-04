Consiglio d'Europa: al via l'Assemblea Parlamentare, presente la delegazione sammarinese

Una sessione, quella primaverile, che vedrà l'Assemblea interrogarsi sui temi più stringenti della politica internazionale, dall'Europa al Medio Oriente. A Strasburgo apertura dei lavori proprio su questo, con il DIBATTITO d'urgenza sulle conseguenze politiche dell'approvazione della legge sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Si guarda all'Europa, ai cambiamenti socio-politici: alla plenaria anche la richiesta di un dibattito sulla crescita di populismo e xenofobia. Il voto della Francia non potrà non fare da sfondo ai lavori, mentre è già inserito all'ordine del giorno un comma per approfondire la situazione della Turchia a pochi giorni dal referendum costituzionale: si rifletterà sul funzionamento delle istituzioni democratiche di Ankara, anche alla luce delle dichiarazioni degli osservatori degli organismi internazionali presenti per vigilare.

A Strasburgo già da oggi la delegazione Consiliare sammarinese – Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini – mentre giovedì e venerdì sarà al COE anche il segretario agli Esteri, Nicola Renzi: in programma incontri con i vertici del Consiglio d'Europa, oltre alla partecipazione, il 28 aprile, al seminario sulla libertà di religione nel vecchio continente.