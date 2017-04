Il Titano all'Assemblea Parlamentare del COE: intervento sulla maternità surrogata

Da oggi a venerdì l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Presente la delegazione consiliare sammarinese, rappresentata da Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini. Il Titano deposita l'intervento relativo alla maternità surrogata, dopo l'ordine del giorno approvato in Consiglio. Tensioni intanto in mattinata, dopo la visita del presidente dell'assemblea Pedro Agramunt in Siria. I gruppi socialisti ne chiedono le dimissioni.

Nel video, il commento di Marco Gatti da Strasburgo