Incontro Reggenza-Capitani di Castello: Capi di Stato in visita nelle singole amministrazioni

Confronto sui problemi delle singole amministrazioni. Piace l'impianto del nuovo Piano Regolatore. Dalla Reggenza, iniziative per far sentire maggiormente la vicinanza delle istituzioni

Sul tavolo le difficoltà dei Castelli, evidenziate da tempo e ormai divenute croniche. In testa, il problema della sicurezza, a 360°, quella sulle strade, quella delle abitazioni. Ma nell'incontro tradizionale con i Capi di Stato si è parlato soprattutto di rapporti tra istituzioni e di metodo. Ribadita la volontà di contare di più; “più partecipazione, come gruppo di amministratori e come singoli – spiega il portavoce, capitano di castello di Serravalle, Vittorio Brigliadori – in un percorso che sia condiviso, meno legato a prassi burocratiche, con una maggiore flessibilità e velocità nel dare risposte alle interpellanze della cittadinanza. Non servono grandi iniziative, basta poco – aggiunge – per dare un segnale di efficienza del sistema, che ancora non è del tutto emersa”.

Tornando ai progetti, piace l'impianto del nuovo Piano Regolatore – proprio “perché – dice Brigliadori – ci sembra che finalmente coinvolga i Castelli intesa come rete verso la quale favorire investimenti strutturali, senza dimenticare quelli necessari in ogni singola realtà, considerandoci come valore aggiunto al contesto generale”.

La richiesta è quella di far emergere le peculiarità dei territori ed è in parte già presa in considerazione negli incontri che lo stesso segretario con delega ai rapporti con le giunte, Guerrino Zanotti, ha avviato anche di concerto con il segretario al territorio Michelotti.

Castelli, poi, da valorizzare come anch'essi una istituzione riconosciuta, anello di congiunzione fra Stato e cittadini. Su questo la Reggenza ha espresso con fermezza la volontà – riconosce Brigliadori – di farsi da tramite. Sul solco dell'iniziativa “Castelli a Palazzo” - inaugurata dalla Reggenza Stefanelli–Renzi - i Capi di Stato Mimma Zavoli e Vanessa d'Ambrosio insistono sulla promozione di un contatto stretto con i cittadini: saranno programmate a breve le visite della stessa Reggenza nei singoli Castelli.