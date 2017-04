Assemblea parlamentare COE: il consigliere Nicolini interviene contro la violenza sugli animali

Proseguono i lavori dell'assemblea parlamentare al Consiglio d'Europa. A Strasburgo, la delegazione parlamentare sammarinese, composta dai consiglieri Gatti, Zavoli e Nicolini. Il dibattito sui temi di più stretta attualità nella politica internazionale, dal referendum sul presidenzialismo turco, all'allarme terrorismo, anche a seguito delle ondate migratorie, lanciato dal ministro cipriota. L'intervento poi del presidente della repubblica greca, con un focus sulla garanzia dei diritti umani: il Presidente Paulopoulos ha ricordato che le basi dell’Europa risiedono nella tutela dei diritti dell’uomo e che le istituzioni europee devono fornire il proprio contributo per affrontare la crisi che attraversa il continente. Tra le domande, anche quella del Consigliere Nicolini a nome del Gruppo Politico della Sinistra Unita Europea: ha espresso preoccupazione per la situazione riferita da associazioni animaliste e volontari attivi in Grecia su abbandoni e violenze nei confronti degli animali; ha quindi chiesto un impegno ad educare le nuove generazioni al rispetto degli animali ed un uso più consapevole dei fondi europei destinati alla loro tutela. Il Presidente greco si è detto dispiaciuto per la situazione nel proprio Paese, ed ha informato l’Assemblea dell’avvio di una campagna di sensibilizzazione e di interventi normativi in materia.



Nel video, il commento del consigliere Marco Gatti della delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa