"Il Governo Risponde": presentata la serata pubblica dedicata alle domande dei cittadini

Non ci sarà un tema specifico a guidare l'ormai abituale serata pubblica con i Segretari di Stato. Domani sera alla sala ex international di Borgo verrà lasciato libero spazio alle domande dei cittadini. Se infatti il tema banche e finanza è fondamentale, è altrettanto vero – ricorda Luca Boschi - che maggioranza e Governo si stanno occupando anche di prg, telecomunicazioni, riforma sanitaria. E' in definizione anche il programma di sviluppo che sarà prossimamente oggetto di confronto con le forze sociali. Ci stiamo facendo carico – dice Roberto Giorgetti – di problemi lasciati nel cassetto per anni. Non manca la critica a quelle che chiamano le bufale dell'opposizione. “Siamo aperti al dialogo con chi ha proposte e ha a cuore il bene del paese ma non con chi vuole difendere l'indifendibile e contesta a prescindere”. Porte aperte quindi a chi vuole collaborare e chiuse a chi parla di “improbabili complotti da spy story”. “Sull'iss, dice Giorgetti, la dc non ha senso del ridicolo quando presenta interpellanze su questioni che il suo ex Segretario dovrebbe conoscere a menadito”. Mentre sulle telecomunicazioni si sta intervenendo su un settore bloccato per anni da veti e interessi incrociati. “Stiamo finalmente uscendo dal marasma mettendo in campo soluzioni trasparenti e senza favori a privati. Sulla raccolta differenziata, poi, il Governo sta gestendo una situazione lasciata all'abbandono per anni”. I problemi ci sono – ammette Giorgetti – ma c'è chi cerca di affrontarli e chi invece si limita alla critica fine a se stessa”. Impossibile non tornare al tema che tiene banco quasi giornalmente. Giuseppe Morganti non ha dubbi: abbiamo rimesso in carreggiata il sistema. Usa parole forti come “salvezza” e non comprende come mai la minoranza stia gettando nel discredito l'intero paese mettendo addirittura in discussione rapporti fra San Marino e Fmi. Ribadisce la bontà del progetto, “non intendiamo fare gestire gli npl a chi li ha creati ma da chi è in grado di farlo al meglio”. Poi, dito puntato il dito sulla mancanza di proposte da parte dell'opposizione. Che cosa vogliono fare?

Il problema – afferma Giorgetti – è che non appena si esce dalla tesi del complotto e ci si cala nei problemi concreti non abbiamo risposte”. Tanto più che quando abbiamo riconosciuto l'errore siamo intervenuti – aggiunge Morganti. “Nei prossimi due mesi – conclude Boschi - le carte saranno scoperte al 100%, così vedremo se c'è il complotto”.