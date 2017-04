Cda Carisp: si dimette Angelo Lazzari

Si è dimesso dal cda di Carisp il consigliere Angelo Lazzari di nomina della Fondazione. Avrebbe addotto motivazioni professionali, la difficoltà nel conciliare il suo lavoro con il nuovo ruolo nel Consiglio di Amministrazione. Dopo Nicola Romito Cassa perde un altro membro, anche se entrambi vanno in regime di prorogatio fino a quando non verranno sostituiti. Il cda dovrebbe riunirsi domani e convocare l'Assemblea per nominare il nuovo presidente le cui funzioni sono svolte nel frattempo dal vice di Romito Filippo Francini.