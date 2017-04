Festa di tesseramento Dc, Venturini: "le 250 presenze segno di grande attaccamento al partito"

"Il paese è fermo, siamo preoccupati".

Si è svolta ieri sera al Kursaal, alla presenza di circa 250 persone, la festa del tesseramento generale della Dc.

“Un grande risultato e segno di attaccamento al partito” - ha commentato il Segretario Giancarlo Venturini. Un'edizione diversa dalle altre, infrasettimanale e posticipata in virtù della celebrazione del Congresso. Giancarlo Venturini nel suo messaggio di saluto prende spunto dallo slogan della Campagna “proteggiamo il nostro domani” per manifestare preoccupazioni condivise – ricorda – da politica e categorie economiche e sociali. Torna a criticare il Governo che dopo 5 mesi di attività – dice – non ha presentato alcun progetto di legge significativo.

“Il paese è fermo”, accusa. Nulla è stato fatto per il rilancio, lo sviluppo, l'occupazione. Rispetto agli slogan della campagna elettorale – continua il Segretario – si sta limitando all'ordinario e non risponde su temi fondamentali. Ricorda che questi timori sono stati manifestati alla Reggenza senza ottenere risposte dal Governo nelle sedi istituzionali e che la richiesta di una Commissione d'inchiesta consiliare per fare chiarezza su strane coincidenze - aggiunge - è stata respinta dalla maggioranza. Stiamo valutando come partito – conclude - quali altre iniziative mettere in campo.



Monica Fabbri