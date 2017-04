Renzi a Strasburgo, fra incontri ad alti livelli e stretta attualità

Giornata di incontri per Nicola Renzi alla sua prima Visita Ufficiale al Consiglio d’Europa come Segretario agli Esteri. A Strasburgo si era recato in veste di Capitano Reggente. Nel pomeriggio incontri col Segretario Generale del Consiglio d'Europa e il Presidente dell'Assemblea parlamentare. In agenda anche altri appuntamenti importanti come quello con il Commissario per i Diritti Umani e domani con il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sempre domani Renzi prenderà parte al seminario, organizzato dalla Rappresentanza Permanente della Repubblica di San Marino, sulla libertà religiosa. Sarà l'occasione per fare il punto su un tema sul quale è alta l'attenzione internazionale, in un clima generale di paura, dove in Europa prendono forza gli estremismi e dove si parla di costruire muri. Grande l'attenzione su migranti, rifugiati e sulla funzione prioritaria che l’educazione riveste negli Stati membri ai fini della miglior integrazione.



Quella di Renzi è un'agenda fitta di impegni. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente dopo incontri ad alto livello