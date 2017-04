Carisp: CdA su bilancio

E' tornato a riunirsi il Consiglio d'amministrazione di Cassa di Risparmio; un appuntamento già fissato dopo l'insediamento dell'organo di governo della banca. Non è ancora stato approvato il bilancio dell'istituto di credito perchè, a quando è dato sapere, molti dei membri del cda hanno preso visione solo oggi di alcuni dati. C'è però ancora tempo, fino all'8 maggio, per licenziare il bilancio che dovrà poi essere presentato all'Assemblea dei soci di Cassa di Risparmio.