Corea del Nord, Trump: "La guerra è possibile"

Un conflitto “grande, grande” con la Corea del Nord, a causa del programma nucleare e missilistico di Pyongyang, è possibile. Parole e musica di Donald Trump, intervistato all'agenzia Reuters in occasione dei suoi 100 giorni alla Casa Bianca. "Ci piacerebbe risolvere le cose attraverso la diplomazia, ma è molto difficile" ha aggiunte il presidente USA.



Nell'intervista, Trump ha detto di voler far pagare alla Corea del Sud il costo del sistema antimissile Thaad (si parla di un miliardo di dollari), mentre ha annunciato di voler rinegoziare gli accordi commerciali con Seul. Trump ha quindi elogiato il presidente cinese Xi Jinping per i suoi tentativi di mediazione con Pyongyang: "Ci prova davvero, credo. Non vuole vedere caos e morte. È una brava persona, l'ho conosciuto bene". Nessun rispetto - e un tono paternalistico - per Kim Jong-un: "Ha 27 anni, suo padre muore, lui prende le redini del regime. Dite quel che volete, ma non è semplice, specie a quell’età".