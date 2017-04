Governo: dibattito "A porte aperte" tra temi di stretta attualità e impegni futuri

Nuovo appuntamento con la serate “A porte aperte”, organizzate dalla maggioranza per un dialogo diretto con i cittadini. Formula ormai collaudata con i Segretari di Stato pronti a rispondere alle domande del pubblico. Gli interventi hanno spaziato dai temi di stretta attualità fino alle azioni che saranno messe in campo nei prossimi mesi. Da Celli una disamina dei passi compiuti dal Governo per il risanamento dei conti pubblici: “occorre rigore – si è detto - equità e sviluppo”, con l'auspicio di raddoppiare nel 2018 le stime dell'FMI, puntando quindi ad un 2,5/3% di crescita. Affrontato anche il tema dei temi, ovvero il sistema bancario e finanziario: dalla situazione di Carisp, preannunciando una perdita di esercizio molto consistente, alla questione Npl, assicurando che su di essi non avverrà alcuna svendita. Poi la sanità con l'impegno di Santi a portare avanti politiche che consentano di diventare più attrattivi rispetto ai territori limitrofi, sulla base di nuove condizioni normative. Zafferani ha assicurato una serie di interventi per il rilancio dell'occupazione, “rapidi e mirati”. Sulla scuola: l'obiettivo descritto da Podeschi è quello di creare un nuovo modello di sistema attraverso in cui domini la forte integrazione tra educazione e sport. Infine le politiche turistiche per ridare impulso al comparto sono state illustrate Michelotti.