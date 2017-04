I problemi del continente al centro del Consiglio d'Europa: il punto con il consigliere Nicolini

Il commento di Marco Nicolini, componente della delegazione sammarinese COE

Terrorismo, migrazione, Turchia. Tre questioni centrali per i Paesi europei analizzate nella sessione primaverile dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Per San Marino hanno partecipato i consiglieri Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini. Tra i diversi temi trattati, quello della minaccia terroristica, in un continente che quotidianamente si trova a fare i conti con l'allarme sicurezza.



Approvato un testo per la protezione delle donne rifugiate dalle violenze. Da Strasburgo la raccomandazione a predisporre spazi separati nei centri di accoglienza. Poi la discussione sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al consigliere Marco Nicolini, componente della delegazione sammarinese a Strasburgo