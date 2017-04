Strasburgo: Nicola Renzi interviene a seminario su libertà religiosa in Europa

Questa mattina, al Palazzo dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, il seminario di alto livello dal titolo “Libertà religiosa in Europa: bilancio e prospettive”, organizzato dalla rappresentanza permanente di San Marino presso il Consiglio d'Europa, e dal Council on International Law and Politics. Nel corso dell'evento è intervenuto il Segretario di Stato agli Esteri. Nicola Renzi – tra le altre cose – ha sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e del rispetto di culto, riferiti soprattutto al fenomeno dei migranti, come parte essenziale dello spirito di accoglienza in Europa. Il Segretario di Stato – a tal proposito – ha richiamato il ruolo fondamentale dell'educazione, con particolare riferimento ai rifugiati minorenni. Da qui la necessità di attingere al patrimonio giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti Umani, in rapporto al rispetto delle minoranze e alla necessità di non creare discriminazioni. Ricordato, infine, l'appuntamento del 6 e 7 novembre a Strasburgo, per il decimo incontro annuale sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale. La prima edizione fu ospitata dal Titano.



Di seguito l'intervento del Segretario Nicola Renzi