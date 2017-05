"Piantar Maggio", a Faetano la festa popolare di SSD

Tutti in piazza ieri sera a "piantar maggio". Ssd nel solco di una tradizione ancora viva nel cuore della sinistra sammarinese. Una festa popolare a cui hanno partecipato un centinaio di persone. Nella Piazza di Faetano è stata trasportata una quercia di tre metri che verrà piantata domani con il benestare dell'Ugraa nel parco del Marano. Arrivo suggestivo dell'albero trasportato da un'ape rossa e accolto da 100 fiaccole accese. Poi il messaggio di saluto di Tony Margiotta e Marina Lazzarini, per celebrare, in anticipo, la festa dei lavoratori.