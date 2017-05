Primarie PD, Renzi al 70%: “Non una rivincita ma un nuovo inizio”

Due milioni al voto



Matteo Renzi esce dalla porta e rientra dalla finestra. Nelle primarie del PD, la sua è una vittoria netta: passa il 70% delle preferenze, contro il 19,5% di Orlando e l'10,49% di Emiliano. Un'affermazione ancor più importante se si tiene conto delle quasi due milioni di persone che hanno votato. È stato quindi tenuto lontano lo spetto dell'astensionismo.



"Non è una rivincita, ma un nuovo inizio", dice Renzi, che resta comunque incalzato dagli altri due competitor, Orlando ed Emiliano, i quali promettono battaglia interna sul futuro del partito, a

partire dalla legge elettorale e dalle alleanze.



Endorsment di Macron che si congratula con l'ex premier: "Ora io faro' il massimo nei prossimi 8 giorni per vincere e tu fai il massimo per vincere le prossime elezioni politiche!", scrive il candidato all'Eliseo.