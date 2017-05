Accordo di associazione: il Segretario di Stato Renzi risponde al Psd

Il Segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, risponde a chi accusa il Governo di lentezza nella gestione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Ieri il PSD, in un comunicato per celebrare il primo maggio, aveva parlato di "flemma" sull'accordo e si chiedeva quale lavoro possa esserci senza "coesione sociale e accordi internazionali".



"Stupisce che il PSD non sia al corrente di quello che stiamo portando avanti su questo fronte - risponde Nicola Renzi - e che non riesca a percepire l'accelerazione sul negoziato impressa già dai primi giorni di Governo". Il Segretario di Stato ha fatto riferimento, tra gli altri impegni istituzionali, a quelli del Tavolo consultivo permanente e ai recenti incontri trilaterali tra San Marino, Monaco, e Andorra.



mt