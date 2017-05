Il futuro del Kursaal: si pensa al potenziamento della gestione con la giochi del Titano

Più risorse al Kursaal per mettere le ali al turismo congressuale. Si parte dalla gestione, al momento affidata al Convention and Visitor Boureau. Si pensa ad un potenziamento con l'ingresso già da settembre della Giochi del Titano.

Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma in maggioranza c'è chi guarda fuori dai confini e prende come esempio piccole realtà come Montecarlo dove casinò e grand hotel sono in mano ad un gestore pubblico. Un modello – quello di legare turismo congressuale ad altri eventi - che lontano da noi ha dato buoni frutti.

La Giochi del Titano, poi, ha un bilancio in ottima salute, risorse importanti che potrebbe reinvestire proprio nel territorio. Quest'anno porterà infatti allo Stato circa 9 milioni e mezzo di euro. In questo progetto potrebbero entrare anche consorzio 2000 e ius che verranno probabilmente invitati al tavolo del confronto con il cvb. L'obiettivo è potenziare non solo il congressuale ma anche i servizi legati all'intrattenimento. Va detto che il Kursaal ospita numerosi convegni e conferenze ma la sfida, oggi, è trovare quelli che generano indotto.

Questione risorse: c'è chi è convinto che al Kursaal ne andrebbero date di più, potenziando la promozione all'esterno. Questione che verrà valutata in assestamento di bilancio. Per rilanciare la struttura c'è anche la possibilità di offrirla a costi concorrenziali nei periodi dell'anno in cui il turismo è più fiacco. In maggioranza c'è chi vuole spingere sull'acceleratore avviando velocemente il dialogo con Segreterie e operatori del settore. Lo step successivo sarà quello di riappropriarsi di tutto l'edificio, trovando altra sede a Rtv e gendarmeria.



MF