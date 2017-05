Incontro fra Segretari e capigruppo su priorità e problemi contingenti

Sul tavolo del Congresso di Stato banche e sviluppo

Sul tavolo del Congresso di Stato tornano le banche. Domani si riunirà il CCR e il Governo ha ribadito il suo impegno a tutela di risparmi e investitori. Confermato poi che entro il mese di giugno verrà predisposta una piattaforma di indirizzo. Massima attenzione al tema ma con la consapevolezza – ribadita a più riprese - che il settore è parte di un ragionamento più ampio. Si lavora infatti ad nuovo modello e ad iniziative per il rilancio e la ripresa economica. Nel Consiglio di maggio arriverà la legge sullo sviluppo. Avviato all'iter consigliare anche il progetto sulla responsabilità e tutela legale del personale sanitario. Prima della consueta riunione , i Segretari di Stato hanno incontrato i capigruppo di maggioranza per un confronto sui problemi contingenti. Si tratta di un nuovo metodo di lavoro – spiega Adesso.sm – per rafforzare il dialogo con il Governo evitando di cadere negli errori del passato. Nell'occasione capigruppo e Segretari si sono confrontati su diversi temi: dai provvedimenti per risolvere le criticità della raccolta differenziata in città all'Asset, per affrontare la delicata questione dei fondi pensione. Si è parlato anche dei problemi legati a T-Pay e più in generale, sul sistema bancario e finanziario, della necessità di ricapitalizzazione per garantire stabilità. Al centro anche la legge su sviluppo che domani sarà oggetto del confronto fra Governo e sindacati. Giovedì l'Esecutivo incontrerà le associazioni datoriali mentre venerdì sarà la maggioranza a sedersi al tavolo con le forze sociali.





MF