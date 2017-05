La Reggenza celebra la libertà di stampa. Credibilità contro le fake news

L'informazione, quando è chiara, autorevole e credibile, supera la logica del sensazionalismo, della mercificazione, della diffusione di notizie non adeguatamente verificate e dà al lettore la possibilità di orientarsi criticamente di fronte alla impressionante mole di dati, notizie e opinioni messi a disposizione dai nuovi media. La Reggenza ricorda la giornata mondiale della libertà di stampa e va subito al cuore del problema di oggi, senza dimenticare le continue e ripetute violazioni alla libera circolazione di idee e di notizie che si registrano in molti Paesi del mondo.

Sostegno e solidarietà allora a tutti coloro che, anche a costo della vita, si impegnano per difendere un valore essenziale per la costruzione di una società libera e democratica e per la salvaguardia dei fondamentali diritti umani. Di fronte alle intimidazioni, alle persecuzioni, agli arresti ma anche ai tentativi di screditare chi opera in questo settore – sottolinea la Reggenza - occorre ribadire quanto indispensabile sia il loro lavoro di documentazione, di inchiesta e di denuncia nei confronti di ogni situazione di violazione dei diritti umani, di fenomeni di corruzione e di abuso del potere così come il loro impegno per dare voce a chi non ha altra possibilità di farsi ascoltare. Ma altrettanto fondamentali, rimarca la Reggenza, sono la professionalità e l’impegno degli operatori del settore per offrire sempre, con passione ma anche con grande senso di responsabilità e onestà intellettuale, nel rispetto del lettore e dei diritti fondamentali della persona e della sua privacy, un’informazione chiara, autorevole e credibile. Strumento fondamentale per combattere le fake news. A tutela di una corretta informazione, è intervenuta anche l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che ha approvato una mozione proprio per contrastare la diffusione di notizie false e distorte che rischiano anche di delegittimare il lavoro di chi opera con serietà, professionalità e onestà intellettuale.



Clicca qui per il messaggio integrale degli Ecc.mi Capitani Reggenti in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa

Sonia Tura