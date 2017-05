Sistema bancario: nuove critiche al governo da PS e Rete-MDSI

“Non passa giorno che il governo non stupisca il paese con eclatanti eventi negativi” - lo segnala il Partito Socialista nell'analizzare le mosse del governo sulle questioni di più stretta attualità. Cita il “pressapochismo nella nomina del cda di Carisp, l'assenza di motivazioni nel commissariamento di Asset e, non ultima, la questione dei sistemi di pagamento T-Pay”, chiedendo chiarezza su “questioni che – dice il PS - minano la credibilità del Paese a danno dei cittadini, del turismo, dello stesso sistema bancario”. Tutti temi che saranno discussi in una conferenza stampa indetta per domani dal gruppo consigliare del PS.

Sistema bancario al centro anche dell'intervento di Rete-Mdsi: “Su Carisp continua la soap opera targata Adesso.sm”. Parte dalle nomine del nuovo Cda di Cassa, ricordando che, “rimandando le dimissioni del Presidente Romito alla assemblea degli azionisti della prossima settimana, ad oggi sono ancora in due – oltre al Presidente anche il direttore Simoni – ad avere problemi con rinvii a giudizio”. Rimarcano poi come “nessuno dei membri del nuovo CDA abbia esperienza di ristrutturazioni bancarie”. “Noi – scrivono – avremmo aspettato la naturale scadenza del CDA di fine aprile per evitare di generare irrazionali nei risparmiatori e avremmo cercato membri esperti in materia e lontani da istituto come Monte Paschi di Siena che – oltre ad essere la peggiore banca europea ha un pessimo trascorso che lo lega al nostro Paese”.