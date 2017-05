Trump, apertura a Corea del Nord: “Sarei onorato d'incontrare Kim Jong-Un"

Intanto USA spediscono drone in Giappone

Il presidente americano Trump si è detto pronto a incontrare il leader nordcoreano Kim alle giuste condizioni, "e ne sarei onorato", ha aggiunto. Poco dopo la Casa Bianca ha però specificato che al momento non ci sono le condizioni per un incontro.



Intanto il drone statunitense a pilotaggio remoto Global Hawk è giunto a Tokyo con l'obiettivo di monitorare le attività del programma missilistico nella Corea del Nord. L'aeromobile da ricognizione è atterrato nella serata di ieri alla base di Yokota - si trova il quartier generale delle Forze armate statunitensi in Giappone - situata a 30 km a ovest della capitale. Il comando statunitense ha reso noto che il drone rimarrà a Tokyo fino al mese di ottobre, per evitare l'eventualità di tifoni che si abbattono sull'isola a sud dell'arcipelago giapponese nei mesi estivi. Altri quattro Global Hawks sono attesi nella base di Yokota in tempi rapidi e con essi saranno circa 110 i militari Usa impiegati per la manutenzione dei velivoli senza pilota, controllati a distanza negli Stati Uniti.