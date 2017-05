Commissione Affari costituzionali e Istituzionali: Luca Boschi nuovo presidente

Luca Boschi di C10 è il nuovo Presidente della Commissione consiliare permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali. La nomina è arrivata durante la seduta a Palazzo Pubblico su convocazione dei Capitani Reggenti, a seguito della salita alla Suprema Magistratura di Mimma Zavoli. I lavori sono stati condotti dal consigliere più anziano in carica, Gian Carlo Capicchioni, Psd, che ha dato il via alle votazioni del candidato per la coalizione di maggioranza: Luca Boschi ha ottenuto 10 preferenze e 3 schede bianche. Infine, in mancanza di un nominativo da parte delle opposizioni per il ruolo di Vicepresidente, la nomina è stata riaggiornata alla prossima convocazione.