Commissione Territorio: passa all'unanimità il Pdl “Legge dei Semi”



Con l'approvazione unanime del Progetto di legge di iniziativa popolare “Legge dei semi” si sono conclusi ieri i lavori della Commissione consiliare permanente Sanità e Territorio. La normativa ha ottenuto 12 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. Relatore unico del Pdl, Roger Zavoli di Repubblica Futura. Oltre al progetto di legge è stato accolto anche l'Ordine del giorno della maggioranza (con 10 voti a favore) che impegna il congresso di Stato a sottoscrivere il Trattato internazionale sulle risorse fito-genetiche della Fao. Il progetto di legge avviato dunque all'ultimo step legislativo, è stato presentato in Aula da Francesca Piergiovanni, presidente della Banca della vita e impegna San Marino alla tutela della biodiversità sul proprio territorio, contrastando in particolare la perdita di “democrazia” di fronte all'oligopolio delle grandi multinazionali produttrici di sementi. Sostegno incondizionato al Pdl da parte del governo, per voce del segretario di Stato per il Territorio, Augusto Michelotti: “Può rientrare – ha detto - nel nostro obiettivo di creare un Paese completamente biologico”. Da parte dei commissari di tutti i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione espresso il proprio favore. Nel corso dell'esame dell'articolato, infine, diversi gli emendamenti concordati tra i gruppi.