Comunali: 19 comuni al voto nelle Marche, l'8,3%

Sono 19 (su 229), cioè l'8,3% del totale, i comuni delle Marche in cui l'11 giugno si vota per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Questa tornata elettorale non interessa nessun capoluogo, ma alcune città importanti, come Jesi, Civitanova Marche, Fabriano e Tolentino. In totale sono 7 i comuni con più di 15 mila abitanti in cui si andrà al ballottaggio il 25 giugno se non si riuscirà a eleggere il sindaco al primo turno. Saranno anche le prime elezioni per i comuni nati dalle fusioni del 2017: Colli al Metauro e Terre Roveresche in provincia di Pesaro Urbino, e Valfornace (Macerata).