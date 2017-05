Futuro del Kursaal, Raggi (GdT) puntualizza: "Solo un'idea, nessun riscontro concreto"

In merito alle notizie diffuse ieri sul futuro della gestione Kursaal, il Presidente della Giochi del Titano e del Consorzio San Marino 2000, Stefano Raggi puntualizza: "C'è un discorso aperto in questa direzione, ma ancora nessun riscontro concreto da parte della politica, nessun incontro con l'esecutivo per sviluppare un piano operativo. Solo una idea ancora da costruire e che, al momento, vedrebbe il coinvolgimento delle due società dello Stato, Convention and Visitor Bureau e la Giochi del Titano".