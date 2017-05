Ufficio Marchi e Brevetti: firmato Memorandum con lo UEIPO

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, Antonio Campinos ricevuto dai Capitani Reggenti

Firmato a Palazzo Begni un memorandum d'intesa tra l'Ufficio Marchi e Brevetti di San Marino e lo UEIPO, Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Ad accogliere il Direttore esecutivo dell'Ufficio, Antonio Campinos, era una delegazione di governo, con i segretari agli esteri Renzi, all'Industria Zafferani e alla Cultura Podeschi, insieme al Direttore dell'Ufficio Marchi e Brevetti, Silvia Rossi. Dopo la firma, l'udienza a Palazzo Pubblico, con il segretario Zafferani che ha introdotto Campinos ai Capi di Stato, ricordando i termini dell'intesa: “Avrà ricadute nel miglioramento del servizio agli utenti, aprirà a opportunità di formazione con corsi per i giovani e formazione più specifica nell'anticontraffazione”, ma anche il ruolo dell'Agenzia per accompagnare e come supporto per San Marino nel negoziato di associazione all'UE.

I Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, hanno sottolineato il contributo dello EUIPO alla crescita produttiva del Paese, nella consapevolezza che “la protezione dei marchi e dei brevetti costituisce un fattore competitivo e un elemento essenziale per orientare il modello di sviluppo alla ricerca e alla innovazione”.



Nel video, l'intervista al Direttore Antonio Campinos, sull'importanza della protezione della proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione, nonché del mettere i propri dati in rete, come forma di condivisione e, insieme, di trasparenza.