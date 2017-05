La Commissione Antimafia italiana ospite di San Marino ai primi di giugno

L'annuncio ieri in Commissione consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni criminali dal Presidente Pedini Amati

Pronti a ricambiare la visita del 21 marzo scorso. La Commissione Antimafia italiana salirà sul Titano nei primi giorni di giugno. Lo ha confermato ieri in Commissione consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, il Presidente Federico Pedini Amati. L'ufficialità, la prossima settimana, tramite comunicazioni che passeranno dalle rispettive Ambasciate.

Cura dei rapporti bilaterali, dunque, e occhio vigile sul territorio. I lavori della Commissione procedono nel massimo riserbo su ambiti specifici in vista delle prossime audizioni. Segnalazioni su diverse criticità arrivano direttamente dai Commissari e saranno motivo di approfondimento nei prossimi mesi.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Presidente Commissione Consiliare Antimafia.



sp