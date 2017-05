Fondi pensione depositati in Asset Banca al centro del Congresso di Stato

Questa mattina si è riunito il Congresso di Stato. Sul tavolo la delicata questione dei fondi pensione depositati in Asset Banca, la cui scadenza era datata fine aprile. Il Governo sta valutando quale strada percorrere per garantirli. Sarebbe pronta una proposta che lunedì verrà presentata al Consiglio per la Previdenza. Nel frattempo è stato fissato un incontro alla Segreteria Finanze con i capigruppo di opposizione.