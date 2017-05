Francia verso il voto: procura apre inchiesta su dichiarazioni Le Pen

A tre giorni dal voto, la Francia ha vissuto un altro giorno di fuoco nel rush finale tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Ieri Le Pen e' stata contestata con lanci di uova da un gruppo di manifestanti al grido di ''fuori i fascisti''. Intanto la procura di Parigi ha aperto un'indagine per le insinuazioni della Le Pen durante il confronto tv sul presunto conto estero occulto del rivale. L'inchiesta preliminare riguarda ''falso, uso di falso'' nonche' ''diffusione di notizie false per orientare il voto''. Dagli Usa e' arrivato l'endorsement di Obama per Macron di cui l'ex presidente ha detto di ''ammirare'' la campagna: fa leva sulle ''speranze'' della gente, ''non sulle paure'', ha spiegato Obama.