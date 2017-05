Legge sviluppo: botta e risposta fra Psd e Civico 10

“Il governo continua a creare divisioni”. Il Psd attacca la Segreteria al lavoro. “Siamo allibiti che Zafferani insista su una strada che non ci vede d'accordo - quella della distinzione di trattamento tra lavoratori - e che rischia di minare la pace sociale in un momento di crisi”. Sul confronto politico, poi, il partito ritiene che dal governo arrivino inutili promesse di dialogo. “Questa volta si annuncia come una novità che il confronto avverrà tra la prima e la seconda lettura. Con il passato governo invece avveniva anche prima”. Non si è fatta attendere la risposta di civico 10 con Matteo Ciacci che smentisce via Rovellino: “eravamo all'opposizione – ricorda – e lamentavamo una mancanza di dialogo non solo prima ma anche durante l'iter consiliare”. Agenda alla mano, sottolinea gli incontri calendarizzati dalla Segreteria al Lavoro, uno alla settimana fino a luglio. Ciacci si dice dispiaciuto che il Psd, che dovrebbe essere attento a temi come sviluppo e lavoro strumentalizzi sul metodo. “L'approccio della maggioranza – ricorda Civico 10 – è superare l'immobilismo del passato. E' arrivato il momento del dialogo, del confronto, a cui però deve seguire – conclude Ciacci – una decisione”.



MF