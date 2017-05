'La lezione di San Marino', l'emozione della Kyenge davanti a due Capi di Stato donna

L'europarlamentare italiana parteciperà ad un convegno organizzato da Csdl su immigrazione, asilo e pari opportunità

Immigrazione e pari opportunità sono i temi che da Roma ha portato al tavolo del Parlamento europeo. Con i segretari agli Esteri Nicola Renzi ed alle Pari Opportunità Franco Santi l'europarlamentare italiana Cécile Kyenge ha toccato le corde sensibili dell'attualità: la necessità che l'Europa si doti di politiche sull'immigrazione che superino l'emergenza ed il ruolo delle donne nell'attuale scenario europeo. Poi l'udienza a Palazzo: dove la Kyenge ha voluto riconoscere la lezione di San Marino, che per la prima volta nella sua storia ha entrambi i capi di Stato donna

L'udienza è stata anche l'occasione per mettere in fila i passi avanti di San Marino, che si è dotata di recente di un corpus normativo e di una struttura sociale in linea a quella convenzione di Instanbul che la Kyenge tenne a battesimo come ministro all'Integrazione del governo Letta e che ora monitora dal parlamento europeo. Poi la sfida più grande: una politica comune targata Ue adatta al tempo delle grandi migrazioni. La Risoluzione su cui la Kyenge ha lavorato insieme alla collega maltese Metsola diventa strumento con cui l'europarlamento si assume la responsabilità di dettare l'Agenda per uscire dalla crisi.

Nel video l'intervista a Cécile Kyenge