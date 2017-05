L'onorevole Cécile Kyenge oggi in visita sul Titano

L'onorevole Cécile Kyenge sarà oggi in visita a San Marino ospite della CsdL nell'ambito delle iniziative sulle tematiche inerenti i diritti e la partecipazione alla vita pubblica e associativa delle donne in ambito europeo. Il programma della visita è molto ricco. L'onorevole incontrerà una delegazione del Congresso di Stato e sarà ricevuta in udienza dalla Reggenza. Poi una visita all'ambasciata d'Italia. Alle 21.00, alla sala Montelupo di Domagnano, la conferenza pubblica "Integrazione europea, immigrazione, diritti e ruolo delle donne nel lavoro e nella vita sociale, contro ogni forma di violenza di genere".