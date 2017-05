Pdcs chiede alla Reggenza una commissione consiliare d'inchiesta sul sistema bancario

Come annunciato ieri, una delegazione del PDCS è salita a Palazzo Pubblico per consegnare alla Reggenza e depositare in segreteria istituzionale il progetto di legge che chiede l'istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sul sistema bancario-finanziario. Dopo la bocciatura dell'ordine del giorno in aula, durante la scorsa sessione consiliare, la DC insiste sulla necessità di fare chiarezza, in ambito politico, sulle vicende recenti – da Carisp ad Asset banca – e soprattutto sulle direttrici che si intendano seguire per il rilancio di un settore vitale per il futuro del Paese. Commissione d'inchiesta – dicono – a fronte del silenzio del governo davanti alle tante domande che arrivano dalle opposizioni, dalle forze sociali ed economiche, dagli stessi cittadini e per eliminare sospetti, chiarire comportamenti opachi, che finiscono con il generare nella cittadinanza incertezza, se non addirittura panico”.

Esplicitate nell'articolato, come nella relazione alla legge, il mandato della commissione: “individuare eventuali responsabilità politiche o amministrative, in relazione alle recenti vicende che hanno interessato tutto il sistema bancario, con particolare riferimento alla cassa di Risparmio e Asset Banca e alla eventuale commistione o conflitti di interesse dei soggetti deputati a garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario, considerando i ruoli e i compiti definiti dai propri statuti per Banca Centrale e dalla legge per il Comitato di Credito e Risparmio”.