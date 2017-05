Psd su legge sviluppo: "inutili promesse dal governo"

Sul confronto sulla legge per lo sviluppo interviene il PSD: “Il governo continua a creare divisioni. Siamo allibiti che il segretario Zafferani insista su una strada che non ci vede d'accordo - quella della distinzione di trattamento tra lavoratori - e che rischia di minare la pace sociale in un momento di crisi”. Sul confronto politico, poi, il PSD osserva: “Dal governo, inutili promesse di dialogo. Questa volta si annuncia come una novità che il confronto avverrà tra la prima e la seconda lettura. Con il passato governo invece avveniva anche prima”.