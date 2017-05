Cecile Kyenge alla serata organizzata dalla CSDL su integrazione, diritti e immigrazione

Affollatissima la sala Montelupo di Domagnano per l'incontro che si è tenuto ieri sera dal titolo “Integrazione Europea, immigrazione, diritti e ruolo delle donne nel lavoro e nella vita sociale, contro ogni forma di violenza di genere” e che ha visto come relatore Cecile Kyenge.

La conferenza, organizzata dalla Confederazione Sammarinese del Lavoro ha affrontato temi di stretta attualità come l'integrazione europea, i diritti e il ruolo delle donne nel lavoro e nella vita sociale. Si è parlato di lotta ad ogni forma di violenza di genere e di promozione di una cultura democratica.

Cecile Kyenge è stata invitata dalla Csdl proprio perché "per le sue capacità, per le sue conoscenze e per ciò che rappresenta, Cecile Kyenge offre un contributo serio al dibattito che riguarda il tema più importante che l’umanità si trovi ad affrontare, quello dei flussi migratori"