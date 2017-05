Jean-Marie Le Pen: “Marine non le qualità per fare la presidente”

Marine Le Pen "ha carattere, non glielo si può negare", ma per essere presidente della Francia "servono anche altre qualità". Ha il sapore di un epitaffio l'ennesimo attacco del padre Jean-Marie alla figlia candidata all'Eliseo, pubblicato in un'intervista al britannico Sunday Times nel giorno del ballottaggio. Il fondatore del Fn, 88 anni, espulso da Marine, ne lamenta "l'ingratitudine" e punta semmai sulla nipote 28enne Marion Maréchal-Le Pen. Ma soprattutto sulla pronipote Olympe, 2 anni: "Fra 30 anni sarà lei presidente".