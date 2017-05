Pd: Matteo Orfini presidente

Pollastrini e De Santis vicepresidenti, Bonifazi tesoriere

Matteo Orfini è stato eletto presidente del Pd dall'assemblea Pd: tutti favorevoli tranne 16 no e 60 astenuti. Barbara Pollastrini (mozione Orlando) e Domenico De Santis (mozione Emiliano), vicepresidenti. Francesco Bonifazi è stato confermato tesoriere con 11 astenuti.



L'assemblea aveva in precedenza proclamato Matteo Renzi segretario del Pd, ufficializzando i risultati delle primarie. L'annuncio è stato accolto dalle acclamazioni dei presenti, in larga parte appartenenti alla maggioranza renziana, che conta infatti 700 delegati, contro i 212 di Andrea Orlando e gli 88 di Michele Emiliano. "Sostegno a Gentiloni, non è in discussione", ha voluto sottolineare Renzi subito dopo la proclamazione.