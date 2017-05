Presidenziali Francia: per exit-poll Macron al 60%, affluenza in netto calo



Emmanuel Macron sarebbe in testa con oltre il 60% dei voti al ballottaggio delle presidenziali francesi. Lo riferisce la radio tv pubblica belga Rtbf che cita gli exit-poll di "diversi istituti" di sondaggi. Sono comunque tendenze non ufficiali da considerare con prudenza. In Francia le prime proiezioni sono attese alle 20.00, a chiusura di tutti i seggi.

Intanto la giustizia francese ha aperto un'inchiesta sull'atto di pirateria informatica ai danni della campagna elettorale del candidato di 'En Marche!'. L'ipotesi di reato è "accesso fraudolento a un sistema di trattamento informatico dei dati" e per "violazione del segreto della corrispondenza" ed è stata affidata alla sezione frodi informatiche.



Allarme sicurezza, poi rientrato per una borsa sospetta di fronte al Louvre, dove è in programma la festa di Macron, mentre il quartier generale di Marine Le Pen a Parigi è circondato e presidiato da un imponente dispositivo di sicurezza, con una trentina di furgoni della polizia e decine di agenti in tenuta antisommossa disseminati nel Bois de Vincennes, a est della capitale francese.



Affluenza in netto ribasso: ha votato il 65,3% degli aventi diritto, contro il 69,4% del primo turno e contro il 70,59% del ballottaggio 2012.