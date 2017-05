Territorio: nel Testo Unico previsto il condono

Governo e maggioranza lavorano su più fronti: fondi pensione, banche, assestamento di bilancio, prg. Il Testo Unico delle leggi urbanistiche ed edilizie verrà avviato all'iter consiliare. La legge – ci dicono dalla maggioranza – verrà presentata domani in Congresso di Stato. Potrebbe essere discussa in prima lettura già nella seduta di maggio. In un articolo si introduce il condono edilizio. Le esigenze di fare cassa e “sistemare” il pregresso in vista della definizione entro l'anno del piano regolatore, hanno portato Adesso.sm ad imboccare la strada di una sanatoria straordinaria che potrebbe portare allo Stato una ventina di milioni. Venerdì nell'incontro con l'opposizione c'erano solo Dc e Democrazia in Movimento. Il Ps ha disertato spiegando in una lettera la sua contrarietà alla decisione del Governo di portare in Aula il Testo Unico mentre si sta preparando un nuovo PRG. Stessa posizione anche per la Dc che per voce di Stefano Canti chiedeva di procedere di pari passo, per evitare di dover rimettere mano al Testo una volta approvato il Piano Regolatore. Bene, invece, il condono. Anche se – continua Canti – deve essere concordato. Spera quindi in un confronto che possa segnare un punto zero da cui ripartire.



Sempre nel Consiglio di maggio dovrebbe arrivare in prima lettura anche la legge sullo sviluppo nonostante fosse stato chiesto di farne slittare la presentazione durante l'incontro con il sindacato. Occhi puntati, domani, anche sulla riunione del Consiglio di Previdenza che prenderà in esame la proposta del Governo sui fondi pensione in Asset. Al momento è difficile fare un pronostico. Il sindacato non rema nella stessa direzione, con da una parte csdl che chiede a gran voce la fideiussione bancaria da Carisp e Usl che giudica soddisfacente la garanzia dello Stato. “Alla fideiussione bancaria – c'è chi ricorda dalla maggioranza - sono legati tempi e costi”. Ora si attende quale posizione terranno gli imprenditori. Il Governo lavora anche sull'assestamento di bilancio che verrà discusso in Consiglio a giugno per essere approvato il mese successivo. Ad inizio settimana ci sarà il confronto in maggioranza a cui seguirà quello con l'opposizione. L'incontro è stato fissato venerdì prossimo. Il Governo ha infatti annunciato che istituirà una consultazione permanente con la minoranza sui grandi temi.



MF